Tak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Zapolicach. Padł rekord zbiórki ZDJĘCIA, FILM

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Zapolice. Wolontariusze bazę mieli w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach, ale zbiórka trwała w całej gminie. Zapolicki sztab był tradycyjnie filią sztabu ZHP w Zduńskiej Woli.

WOŚP 2024 w gminie Zapolice to między innymi zbiórka do puszek, ale także morsowanie WOŚP nad Widawką w Jeziorku, WOŚP-owy nordic walking oraz tradycyjna akcja "Podejdź do płota", czyli zbiórka na wsiach gminy Zapolice, w której wolontariusze obchodzą gospodarstwa sąsiadów.

Chętni mogli także zrobić sobie zdjęcie do kalendarza WOŚP, siedząc na SUZUKI GS550 z 1979 roku. To wyjątkowy sprzęt, jaki w tym roku zorganizowali motocykliści z Zapolic na coroczną akcję na rzecz WOŚP. Zdjęcia do kalendarza WOŚP robiono w niedzielę w GOKiS w Zapolicach.

Ponadto w sklepach sklepie Seda, Damis i Majster l w Zapolicach oraz w sklepie sklepie Delikatesik w Rembieszowie były wośpowe puszki stacjonarne.