Luty w Zduńskiej Woli: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Zduńskiej Woli, najważniejsze informacje miesiąca

Sezon studniówkowy w Zduńskiej Woli zakończony. Bale maturalne to tradycja i spore przeżycie dla uczniów. Przypominamy, jak przed 10. laty na studniówkach bawoli się uczniowie kilku szkół średnich z naszego regionu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Strażacka akcja ratownicza na Kępinie w Zduńskiej Woli. Strażacy ćwiczyli ratownictwo lodowe na zbiorniku: przygotowywali się do ewentualnej akcji, gdyby trzeba było ratować tonącą osobę.

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 7 byli w Sejmie. W Izbie Niższej Parlamentu byli na zaproszenie zduńskowolskiej posłanki Jolanty Zęby-Gzik. Zwiedzili Sejm i mogli przysłuchiwać się obradom. Przywitał ich z prezydium marszałek Szymon Hołownia.

Wielkie szyldy reklamowe, banery i inne nośniki reklam nie sprzyjają estetycznemu wizerunkowi Zduńskiej Woli. Ma to zmienić Uchwała Krajobrazowa, która ma regulować kwestie m.in. rozmieszczenia reklam oraz ustawiania obiektów małej architektury czy tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jest już projekt uchwały. Został wyłożony do wglądu mieszkańców. Mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi do 1 marca.

Jedną z licytacji, która cieszyła się największą popularnością był ... przejazd śmieciarką. Zwycięzca przeznaczył 700 zł, by móc odbyć taką podróż.