Takimi autobusami miejskimi jeździli zduńskowolanie 10, 20, 30 a nawet 40 lat temu ZDJĘCIA

Początki komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli sięgają roku 1972, kiedy PKS uruchomiło 5 pierwszych linii miejskich.

Autobusy kursowały wtedy m.in. na dworzec PKP, do Karsznic, Lasu Paprockiego i do Tymienic.Mieszkańców woziło wówczas 12 autobusów typu SAN i Autosan H9.

Cztery lata później uruchomiona została linia nr 6 do Marzenina i tabor zasiliły 3 Jelcze RTO Mex.

W 1982 roku zadnia komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli przejmuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sieradzu. Tworzy się tym samym w Zduńskiej Woli placówka terenowa mieszcząca się przy ulicy Sieradzkiej 68/70. Oddział do obsługiwania w/w linii dysponuje 10 nowymi autobusami Autosanami H9 oraz 3 Autosanami używanymi wcześniej przez PKS Zduńska Wola. Nowy tabor pozwala na zwiększenie częstotliwości kursów na istniejących liniach.

Kolejnym ruchem po otrzymaniu dwóch nowych Autosanów H9 jest uruchomienie nowej linii do Marżynka, a rok później kolejnych: z dworca PKP do Annopola i do os. Nowe Miasto.

W marcu 1986 roku dostarczono 8 nowych Autosanów H9, a 1987 roku na placu przy Sieradzkiej stanęła stacja benzynowa. Także w 1987 roku autobusy rozpoczęły kursy do Poręb i Zapolic a rok później do Łasku.

Gdy dostarczono 8 dużych autobusów typu Jelcz M 11 uruchomiono dwie nowe linie do Karsznic.

1 sierpnia 1991 roku nastąpiło rozwiązanie WPKM w Sieradzu i powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli.

W momencie przekształcenia się przedsiębiorstwa w MPK w dniu 31 sierpnia 1991 roku zatrudnionych było 107 pracowników, w tym 66 kierowców. Stan taboru wynosił 34 autobusy: 12 Jelczy M11 i 22 Autosany H9. Wykonano 1.600 000 km na 12 liniach miejskich, miejsko – podmiejskich i dwóch liniach międzymiastowych / A do Sieradza; B do Łasku /.

Od 1 sierpnia 1991 roku do 31 grudnia 1992 roku to okres największego rozwoju komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli.

Jesienią 1992 roku zakupiono w Dani osiem autobusów typu DAB, które pomimo kilkunastoletnich przebiegach sprawdzają się na liniach komunikacyjnych i w turystyce. MPK uruchamia nowe linie i wydłuża już istniejące.

Pojawiająca się konkurencja na liniach do Sieradza powoduje powstanie w lutym 1992 nowej inii pośpiesznej E do Sieradza. W tym samym roku miejskie autobusy zaczynają kursować na linii dworzec PKP - os. Południe.

Miejskie autobusy kursują ponadto m.in. do Gajewnik, Sędziejowic oraz do Szadku.

1 stycznia 1993 roku MPK zostaje skomunalizowane i podlega pod Urząd Miasta w Zduńska Wola.

27 lutego 1995 roku nastąpiło przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w spółkę z o. o. ze 100% udziałem Miasta Zduńska Wola.

Od września 1995 roku pracownicy przedsiębiorstwa rozpoczynają pracę w nowym budynku na terenie bazy MPK.

W czerwcu 1996 roku MPK Sp. z o. o. Zduńska Wola i MPK Sp. z o. o. Sieradz podpisują porozumie i tworzą wspólnią linii Z i E.

Od 1997 do 1999r. w spółce przybywa autobusów typu Autosan H9 oraz typu Jelcz PR–120, natomiast od końca 1999 roku do roku 2001 spółka wzbogaciła się o 7 autobusów Solaris Urbino 12 i 5 autobusów krótkich Solaris Urbino 9.

W maju 2004 roku uruchomiona zostaje nowa linia okrężna po terenie gminy Zduńska Wola

W sierpniu 2011 roku nastąpiła prywatyzacja warsztatu, powstała Spółka pracownicza niezależna od MPK.

Kolejne lata ( do 2018 r) to rozbudowa taboru spółki o nowe i używane autobusy m.in. typu VANHOOL, Neoplan N 4411czy IVECO CROSSWAY.

W galerii zdjęć prezentujemy autobusy miejskie , jakimi zduńskowolanie podróżowali po mieście i poza miasto w latach 90. ubiegłego wieku oraz później do roku 2013. Zdjęcia pochodzą z archiwum MPK oraz zdunskawola.naszemiasto.