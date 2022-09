W Zduńskiej Woli zidentyfikowano kolejną ofiarę hitlerowców ZDJĘCIA

W Zduńskiej Woli zidentyfikowano kolejną ofiarę hitlerowców

Adam Felicjan Jaskowski urodził się 7 lutego 1913 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Po maturze znalazł się w szkole podoficerskiej, a po jej ukończeniu wybrał drogę kapłaństwa. 25 września 1935 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego, zgromadzenia zakonnego. W roku akademickim 1939/1940 miał rozpocząć II kurs teologiczny. Wybuch II wojny światowej zniszczył te zamierzenia. W pierwszych dniach września 1939 r. podczas ewakuacji na wschód, prawdopodobnie z rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego, kl. Adam Jaskowski przyjechał pociągiem – z innymi uchodźcami z Wielkopolski – na dworzec kolejowy w Zduńskiej Woli. 3 września, w niedzielę ok. godziny 9.25 niemieckie lotnictwo przystąpiło do ataku na Zduńską Wolę.