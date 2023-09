Wygodnie nowymi chodnikami przez Zduńską Wolę

To kolejna inwestycja w wygodę, ale i poprawę bezpieczeństwa pieszych w Zduńskiej Woli. Chodzi o przebudowę chodników przy kilku ulicach miejskich. Prace na większości są na ukończeniu.

Nowy chodnik został już ułożony na krótkim odcinku przy ulicy Konwaliowej, gdzie go brakowało. To ciąg pieszy od ul. Azaliowej do ronda przy ulicy Łaskiej. Jest też już chodnik przy ul. Astrowej oraz Przemysłowej. Na ukończeniu natomiast są prace przy budowie nowego chodnika przy ul. Granicznej. To zupełnie nowe przedsięwzięcie tam, gdzie dotąd piesi nie mieli możliwości bezpiecznego i wygodnego poruszania się przy ulicy. Trwają pace przy budowie chodnika po południowej stronie ul. Szpitalnej.

Prace przy ul. Pomorskiej, Juliusza Kossaka, Granicznej, Astrowej, Przemysłowej i Szpitalnej to zadanie pod nazwą „Przebudowa chodników na terenie miasta – etap III”. Zakres robót budowlanych obejmuje opracowanie projektu uproszczonego i wykonanie na jego podstawie ciągów pieszych i miejsc postojowych z kostki betonowej wibroprasowanej. Finansowane jest w ramach funduszy miejskich na bieżące utrzymanie dróg.