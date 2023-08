Zduńskowolanie oszukani podczas internetowych zakupów. Stracili tysiące! Policja ostrzega i apeluje o czujność ZDJĘCIA

Kupiła "trefny" telefon, straciła pieniądze

53-letnia zduńskowolanka kupiła przez jeden z internetowych portali sprzedażowych telefon komórkowy i zapłaciła za przy odbiorze. Po kilku dniach postanowiła włączyć telefon i okazało się, ze jest on zablokowany przez operatora sieci komórkowej, z powodu braku spłaty zaległych rat. By móc korzystać z telefonu, należy opłacić zaległe raty. Zduńskowolanka odesłała telefon do sprzedającego, ale przesyłka wróciła do niej, bo sprzedający telefonu nie odebrał. Postanowiła poszukać w internecie wiadomości na temat sprzedającego i dopiero wtedy okazało się, że ma negatywne opinie. Straty oszacowała na ponad 1600 złotych.