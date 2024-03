Zespół Szkół w Karsznicach bogatszy o nowoczesną strzelnicę ZDJĘCIA

Nowa, innowacyjna strzelnica została otwarta w Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli Karsznicach. Wyposażona jest w najnowocześniejszy system wirtualnej rzeczywistości. Oferuje uczniom niezwykłe możliwości, Skierowana jest głównie do kadetów z oddziałów przygotowania wojskowego. Szkolna strzelnica staje się areną, gdzie bezpiecznie, ale również efektywnie, uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Wirtualna rzeczywistość to kluczowy element tego nowatorskiego podejścia. Dzięki niej kadeci mogą praktykować strzelanie w różnorodnych warunkach, od symulacji pola bitwy po zabezpieczanie obiektów, bez ryzyka związanego z użyciem prawdziwej broni. To nie tylko trening, to prawdziwe doświadczenie, które wprowadza uczniów w realistyczne scenariusze, przygotowując ich do przyszłych wyzwań.

Strzelecki system szkolno-treningowy POJEDYNEK zakupiony został ze środków programu MEN „Inwestycje w oświacie”. Zaproszeni na uroczystość goście mieli możliwość zapoznania się z działaniem strzelnicy, a także spróbowania swoich sił w kilku scenariuszach strzeleckich. Nowoczesna strzelnica będzie służyła głównie kadetom z oddziałów przygotowania wojskowego. Dzięki niej będą bezpiecznie i w atrakcyjny sposób doskonalić umiejętności strzeleckie w oparciu o wirtualną rzeczywistość. Z zakupionego systemu korzystać będą również uczniowie technikum przy realizacji podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa. - informuje Zespół Szkół w Karsznicach.

Wirtualną strzelnicę dostarczyła firma Autocomp Management ze Szczecina. Koszt inwestycji to 120 tys. zł.