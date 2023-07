Dzieci na spacerze szlakiem fabrycznym w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

Zwiedzanie zduńskowolskiego Szlaku Fabrycznego może być okazją do zabawy i ciekawie spędzonego czasu. Przekonały się o tym dzieci podczas warsztatów, które przygotowało dla nich Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola mat. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Zobacz galerię (12 zdjęć)

Spacer Szlakiem Fabrycznym to nie tylko poznawanie historii przemysłu Zduńskiej Woli. Może być to także okazja do zabawy. Przekonały się o tym dzieci, które wybrały się na spacer Szlakiem Fabrycznym ze zduńskowolskim muzeum.