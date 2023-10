Dzień otwarty w nowym w bloku przy ul. Juliusza ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Dla kogo mieszkania w nowym bloku?

O najem mieszkania mogą mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy nie są właścicielami lub współwłaścicielami innej nieruchomości, nie mają także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dotyczy to także współmałżonka. Przyszli najemcy nie mogą także być zadłużeni w TBS i mieć zobowiązań wobec samorządu.

By ubiegać się o najem mieszkania trzeba wnieść wkład własny, w wysokości co najmniej 5 proc. kosztów budowy mieszkania. Maksymalnie może to być 30 proc. Koszt budowy jednego metra kwadratowego mieszkania wynosi 6.590 zł. To oznacza, że dla najmniejszych lokali ich wartość to około 200 tys. zł, a minimalna partycypacja to kilkanaście tysięcy złotych. Osobom, które zdecydują się na najem będzie przysługiwało prawo wykupu lokalu mieszkalnego po spłacie kredytu przez TBS zaciągniętego na realizację inwestycji.

Wszystkie szczegóły można znaleźć TUTAJ:

Wnioski o najem mieszkań są przyjmowane w siedzibie TBS „Złotnicki” przy ulicy Kościelnej 8 w budynku D i E. Pracownicy będą przyjmować wnioski do 31 października od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15.