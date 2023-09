Granty finansowe dla sołectw i piknik. Marszałek woj. łódzkiego odwiedził mieszkańców gminy Zapolice

Granty dla sołectw

Tym razem cykl „Porozmawiajmy w Łódzkiem” zawitał do powiatu zduńskowolskiego, konkretnie do gminy Zapolice, czyli jednego z beneficjantów programów Urzędu Marszałkowskiego „Sołectwo na plus”. Skorzystają z niego aż 3 miejscowości z tego terenu. W Beleniu powstanie kącik do gier i rekreacji, Holendry kupią traktorek do trawy, a mieszkańcy Rembieszowa Kolonii, którzy otrzymali również duży grant, czyli 100 tys. z programu „Infrastruktura sołecka na plus” będą mieli nową świetlicę i garaż.

