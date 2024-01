In vitro w powiecie zduńskowolskim. Konkurs na realizatora programu ZDJĘCIA

Powiatowy program wspierania leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli tzw. metodą in vitro rozpoczyna się w tym roku i będzie realizowany w cyklu trzyletnim. Powiatowi radni przyjęli proponowaną uchwałę „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego na lata 2024-2026”. we wrześniu ubiegłego roku. MOŻNA O TYM PRZECZYTAĆ TUTAJ

Kto będzie mógł skorzystać z powiatowego programu?

Z programu in vitro będą mogły skorzystać pary w przedziale wiekowym 20-40 lat a warunkowo kobiety do 42. roku życia po spełnieniu warunków medycznych określonych w programie:

Konkurs na realizatora programu

Na program powiat zduńskowolski przeznaczy po 50 tys. zł rocznie w latach 2024, 2025 i 2026 a realizacją programu ma się zajmować placówka zdrowotna z odpowiednim doświadczeniem wyłoniona w konkursie. Powiat ogłosił konkurs. Zainteresowane placówki mogą składać oferty do 25 stycznia do godz. 11.00. SZCZEGÓŁY KONKURSU TUTAJ

In vitro także w mieście

To już kolejny program in vitro na naszym terenie. Taki program ma miasto Zduńska Wola, które do realizacji programu wybrało w drodze konkursu Gamet-Szpital przy ulicy Rudzkiej w Rzgowie. Dzisiaj, 19 stycznia miasto zorganizowało Dzień Otwarty, jaki potrwa do godz. 17 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ulicy Łaskiej 38. Jest możliwość złożenia wniosku, zebrania wszystkich informacji o miejskim programie oraz uzyskaniu porady dietetyka. WIĘCEJ O MIEJSKIM PROGRAMIE TUTAJ