In vitro nie tylko w Zduńskiej Woli. Powiat będzie finansowało ten sposób leczenia niepłodności ZDJĘCIA

Kto będzie mógł skorzystać?

Z programu in vitro będą mogły skorzystać pary w przedziale wiekowym 20-40 lat a warunkowo kobiety do 42. roku życia po spełnieniu warunków medycznych określonych w programie.

Powinny to być osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).

W dniu kwalifikacji do programu powinny mieszkać na terenie Powiatu Zduńskowolskiego oraz rozliczać się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli.

O kwalifikacji do programu decydować ma kolejność zgłoszeń.

Z szacunków wynika, że do programu może być chętnych nawet 160 par z terenu powiatu, z których do dofinansowania zakwalifikuje się kilka.