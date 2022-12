Inwestycje za miliony złotych na osiedlu Karsznice w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Inwestycje za miliony złotych na osiedlu Karsznice w Zduńskiej Woli

Inwestycje trwają na Stadionie Miejskim przy ulicy Stefana Okrzei. Budowlańcy modernizują obiekt szatniowy. Ocieplone są już ściany i wymienione wszystkie okna oraz drzwi. Przy okazji remontu zmieni się także funkcjonalność budynku. Powstaną tu magazyn, siłownie i profesjonalne szatnie z natryskami. Po remoncie będzie to zaplecze sportowe i administracyjne dla Kolejowego Klubu Sportowego „Olimpia” i Klubu Sportowego „Karsznice”.

Na złom trafił już stary piec węglowy, który dotychczas ogrzewał szatnie. Zastąpi go ekologiczna pompa czerpiąca ciepło z gruntu. Wymiana ogrzewania to element konsekwentnie prowadzonej prze miasto walki ze smogiem. Prace kosztować mają ponad 1,36 mln zł. Na remont budynku szatniowego na Stadionie Miejskim przy ulicy Stefana Okrzei miasto pozyskało przeszło 460 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.