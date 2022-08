Jechał mercedesem 185 km/h na S8 koło Zduńskiej Woli. Zatrzymali go policjanci grupy „SPEED”

Jak informuje policja, na drodze ekspresowej S8 koło Zduńskiej Woli, 35-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, kierował mercedesem z prędkością 185 km/h. Do tego popełnił przestępstwo, bo kierował autem pomimo cofniętych uprawnień.

Policjanci łódzkiej grupy „SPEED”, 9 sierpnia 2022 roku, kontrolując trasę S8, na terenie gminy Zapolice, zatrzymali do kontroli kierowcę, który jechał z prędkością 185 km/h.

To mieszkaniec powiatu elbląskiego, który za zbyt szybką jazdę otrzymał mandat w wysokości 2000 zł oraz 10 punktów karnych.

35-latek, jak informuje policja, był już wielokrotnie notowany za łamanie prawa. Karany był za ponad 60 wykroczeń w ruchu drogowym, w większości za przekraczanie dozwolonej prędkości. Do tego, już kilka razy miał cofane administracyjnie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Za niestosowanie się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.