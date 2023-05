Mieszkańcy Zduńskiej Woli nie chcą wycinki drzew w Lesie Paprockim. Nadleśnictwo: mamy na względzie dobro lasu ZDĘCIA

Pragnę zapewnić mieszkańców Zduńskiej Woli, że wszystkie podejmowane przez Nadleśnictwo działania mają na względzie dobro lasu. Zastaliśmy ten las w dobrym stanie i kondycji i naszym celem jest pozostawienie go przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom w tak samo dobrym albo jeszcze lepszym stanie. Zaniechanie przebudowy drzewostanu - pozyskiwania starych drzew i w ich miejsce sadzenia nowych spowoduje, że kolejne pokolenia mieszkańców Zduńskiej Woli zastaną w lesie plątaninę połamanych i poprzewracanych ze starości drzew z tablicą informującą o zakazie wstępu do lasu. Pragnę zauważyć, że wszystkie strzeliste i dorodne sosny, którymi się dzisiaj zachwycamy też były kiedyś malutkimi sadzonkami, posadzonymi ręką leśnika i aby nasi potomni mogli podziwiać takie same lasy konieczne są w nich prace związane z wymianą pokoleń drzew.

Prace przewidziane w lesie Paprockim do wykonania planowane są na rok 2024 i będą się wiązały owszem

z koniecznością wycięcia części drzew, ale zostaną one zmodyfikowane i wykonane w taki sposób aby „przerzedzić” dojrzały drzewostan sosnowy i podsadzić pod spodem młode pokolenie lasu. Przed rozpoczęciem prac, jeszcze w tym roku planujemy zorganizować spotkanie z zainteresowanymi tematem mieszkańcami Zduńskiej Woli celem przedstawienia im planów i proponowanych rozwiązań związanych z przebudową drzewostanu w Lesie Paprockim.