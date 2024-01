Nowa ścianka do tenisa ziemnego w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Modernizacja ścianki tenisowej kosztowała ponad 308 tys. zł. Samorząd na tę inwestycję pozyskał 100 tys. zł z programu „Infrastruktura sportowa Plus” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego . Wyremontowała ją firma Energy Partner Bogdan Grala ze Świebodzina. Koszt inwestycji to ponad 308 tys. zł.

Cały obiekt przy ulicy prof. Tadeusza Kobusiewicza został solidnie przebudowany. Rozebrana została stara betonowa nawierzchnia i wymieniona na nową płytę sportową w kolorze ceglanym. Wyremontowane zostało także ogrodzenia oraz schody prowadzące do nowej ścianki.

Ścianka ma kształt paraboli o wysokości 3 metrów i szerokości 12 metrów, wysokie piłkochwyty, poliuretanową nawierzchnię oraz energooszczędne oświetlenie co pozwoli trenować także wieczorem. Jest również w pełni dostosowana do osób niepełnosprawnych i posiada specjalny podjazd - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Nowa ścianka do tenisa ziemnego jest na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy T.Kobusiewicza.

Gra w tenisa bez względu na pogodę

Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza jest całoroczny kort tenisowy. To obiekt kryty o nawierzchni ceglanej.

Kort tenisowy czynny jest od poniedziałku do niedzieli: od poniedziałku do soboty w godz. 7-22, a w

