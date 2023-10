Nowa siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli coraz bliżej. Rozpoczęły się prace ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Szkoła Muzyczna w Zduńskiej Woli coraz bliżej nowej siedziby w parku

Nowa siedziba zduńskowolskiej szkoły muzycznej coraz bliżej. Ta artystyczna placówka ma przenieść się do parku, do budynku po Szkole Podstawowej nr 4. Przed dwoma laty ten obiekt został kupiony od miasta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na nową siedzibę artystycznej szkoły.

Na adaptację i przebudowę budynku na potrzeby szkoły muzycznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” przeznaczyło 2, 1 mln zł.

Inwestycja ma być prowadzona w cyklu dwuletnim i skończtć się w przyszłym roku.

Budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 4 w parku za sprawą tej inwestycji ma zmienić się nie do poznania. Na przykład w miejscu obecnego dziedzińca od strony parku dobudowana zostanie sala kameralna, w której będzie można organizować koncerty kilkuosobowych zespołów. Zmieni się też wnętrze byłej podstawówki. Zajęcia w szkole muzycznej odbywają są głównie w trybie indywidualnym więc dotychczasowe sale lekcyjne podstawówki są za duże na zajęcia muzyków. Trzeba więc m.in. wstawić dodatkowe ściany i drzwi oraz zadbać o odpowiednie normy akustyczne, co jest niezwykle istotne w przypadku szkoły muzycznej.

Tak ma wyglądać nowa siedziba szkoły muzycznej w Zduńskiej Woli noboarchitekci

Zduńskowolska szkoła muzyczna na przeprowadzkę do nowej siedziby czeka od wielu lat. Od początku, czyli od 50 lat wynajmuje zabytkowy budynek z 1895 od parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Problemem są tam małe przestrzenie i strome schody. Od kilku lat szkoła korzysta też z pomieszczeń na najwyższym piętrze biblioteki przy Łaskiej.