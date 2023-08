Policjanci z łódzkiego Archiwum X rozwikłali sprawę śmierci zduńskowolanina sprzed 14 lat ZDJĘCIA

Przeprowadzone czynności procesowe pozwoliły na wytypowanie kolejnych trzech mężczyzn, którzy mieli związek nie tylko ze śmiercią mężczyzny, ale również z przemytem znacznych ilości siarczanu amfetaminy, które przewożone były z Polski do Wielkiej Brytanii metodą na tzw. „połyk”. W związku z przemytem środków odurzających doszło do śmierci 33 lata, którego zwłoki ujawniono w kompleksie leśnym w powiecie słubickim, niedaleko granicy polsko-niemieckiej. Podejrzewani to mężczyźni w wieku od 46-60 lat - informuje kom. Edyta Machnik z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.