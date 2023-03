Powitanie wiosny Klubu Seniora Domu Kultury „Lokator" w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Humory seniorów nie opuszczały. - Aby wiosna nie wróciła, to Marzanna nie tylko się spaliła, ale i utopiła, tak dla pewności, że zima nie wróci – relacjonuje Klub Seniora Domu Kultury „Lokator" w Zduńskiej Woli. - Nie zabrakło pieczonych kiełbasek, przysmaków, gorącej herbaty i jak zawsze-doborowego towarzystwa. „Wiosna, ach to TY, ach to my…".

A wiosna już jest widoczna w Zduńskiej Woli. ZOBACZ W LINKU PONIŻEJ: