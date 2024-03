Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Młodzieżowa Droga Krzyżowa miała miejsce w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Zduńskiej Woli. To było pierwsze tego typu wydarzenie w naszym mieście.

Nowa Lewicy zaprezentowała w sobotnie popołudnie, an sieradzkim Rynku, listę kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego Nowej Lewicy w okręgu trzecim (sieradzkim).

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Uczniowie szkół średnich rywalizowali o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Powiatowe eliminacje konkursu odbyły się w Zespole Szkół CKU w Wojsławicach. W zmaganiach wzięła udział młodzież z dwóch szkół średnich. Zwyciężyła drużyna gospodarzy i to ona 12 kwietnia będzie reprezentować powiat zduńskowolski w finale wojewódzkim.

Ogłoszenia na klatkach schodowych o treści "chociaż odsuńcie łóżko od ściany", czy "droga damo jesteś młoda i jurna" albo "wieśniaki pieprzone robić remont po 11 bo ludzie chcą się wyspać" to w wielu blokach i wieżowcach codzienność. U Was też? Zobaczcie najlepsze z tego typu korespondencjami - ZDJĘCIA w galerii.

Kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz do rady powiaty zduńskowolskiego zaprezentowała w Zduńskiej Woli Lewica.

Kolejne drogi w Zduńskiej Woli zyskały nową nawierzchnię. Do mapy wyremontowanych dróg dołączyły ulice Poziomkowa, Jagodowa i Jałowcowa. Niedługo będą modernizowane kolejne trakty.

Na Misterium Męki Pańskiej. "Od Wieczernika do Zmartwychwstania ” zaprasza w najbliższą niedzielę, 10 marca do parafii pw. św. Pawła w Zduńskiej Woli Teatr Cultus, To będzie pierwszy z czterech planowanych w naszym regionie spektakli. W tym roku widowisko będą mogli obejrzeć także sieradzanie. Odwiedziliśmy z aparatem fotograficznym próbę generalną spektaklu.