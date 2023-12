Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ponad 160 żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej złożyło w sobotę przysięgę w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. To największa i jednocześnie najnowocześniejsza jednostka łączności w kraju, która wchodzi w skład Garnizonu Warszawa. Dowodzi nią płk Wojciech Daniłowski.

Za oknami panuje zimowa aura z mrozem i śniegiem. Tych, którzy lubią zimową aurę zapraszamy w podróż w czasie, do Zduńskiej Woli sprzed 100 lat, kiedy zimy bywały długie i mroźne. W galerii zdjęć pochodzących z zasobów Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przypominamy zimowe lata 20. i 30 ubiegłego wieku.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Świąteczny bieg charytatywny w Zduńskiej Woli, to tradycyjne wydarzenia, które co roku w grudniu organizowany jest na potrzeby innego dziecka. Sportowym zmaganiom towarzyszy kiermasz świąteczny. Organizują go Stowarzyszenie Biegam Bo Lubię oraz II LO w Zduńskiej Woli. Wydarzenie już jutro, w niedzielę, 10 grudnia.