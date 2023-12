Oni nie byli obojętni: Wracali z morsowania i uratowali leżącego na chodniku ZDJĘCIA

Nie bądźmy obojętni

Do tego, by nie być obojętnym wobec leżących na ulicy apelują także policja, straż miejska i zduńskowolski magistrat.

Chodzi o to, by nie przechodzić obojętnie obok osób leżących na chodniku, trawniku, ławce czy śpiących pod wiatą przystankową. Nawet jeśli są w stanie alkoholowego upojenia. Może grozić im wychłodzenie.

Policjanci apelują także o informacje do wszystkich, którzy mają wiedzę na temat osób, które szukają miejsc noclegowych na klatkach schodowych, w pustostanach, altankach działkowych. Jeden telefon może uratować komuś życie.