Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przed rokiem doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ul. Łaskiej 55 w Zduńskiej Woli. Dziś wiadomo, że było to podpalenie. W sprawie zapadł wyrok skazujący. Sąd uznał, że doszło do zbrodni zabójstwa.

To był fantastyczny turniej, godny 30. Halowych Mistrzostw Ziemi Sieradzkiej w Piłce Nożnej, które po raz pierwszy rozegrano poza stolicą powiatu. Gospodarzem turnieju była Warta, natomiast sensacyjnym triumfatorem Tęcza Brodnia, która debiutowała w zawodach.

11 stycznia 2024 roku kilku seniorów z powiatu zduńskowolskiego wykazało się roztropnością i nie dało się oszukać, chociaż przestępca z drugiej strony słuchawki starał się ich przekonać, że jest policjantem.