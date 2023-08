Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów już 28 sierpnia. Do wspólnego czytania zaprasza biblioteka miejska w Zduńskiej Woli ZDJ

28 sierpnia przypada Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów.Nie jest to data przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin słynnego amerykańskiego rysownika historii obrazkowych Jacka Kirby’ego. Jack Kirby stworzył znane na całym świecie komisowe postacie, m.in. Kapitana Amerykę i Hulka z uniwersum Avengers, uniwersum XMen czy Fantastyczną Czwórkę. Pomysłodawcami święta są dziennikarze i blogerzy- Brian Heater i Sarah Morean.

Komiksy na świecie i w Polsce

Historia komiksu jest dość długa. Przyjmuje się, że pierwszy komiks na świecie – “The Adventures of Obadiah Oldbuck” został opublikowany już w 1837 roku w Europie. Jego autor, Szwajcar Rudolphe Töpffer uznawany jest za twórcę gatunku. Złoty wiek komiksów rozpoczął się jednak erą superbohaterów pod koniec lat 30. XX w. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, choć pierwsze obrazkowe historie ukazywały się już w okresie międzywojennym, to prawdziwe komiksy zaczęły powstawać pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Zaczęło się w prasie dla młodzieży od historyjek autorstwa Papcia Chmiela, czyli Henryka Chmielewskiego o Tytusie Romku i A'tomku. Niedługo później zaczęły ukazywać się, także w prasie przygody Kajka i Kokosza autorstwa Janusza Christy. W latach 60. ubiegłego wieku zaczęły ukazywać się komiksy w wersjach zeszytowych i książkowych, także dla dorosłych. Najsłynniejszą serią jest Kapitan Żbik. Prawdziwy rozwój komiksów przypadł na lata 80., kiedy zaczął ukazywać się miesięcznik Fantastyka. Ukazywały się tam serie o Funkym Kowalu i o Wiedźminie.

Czytanie komiksów w bibliotece

Jak najlepiej świętować Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów? Wystarczy wziąć w ręce komiks, udać się na ławeczkę do parku, do galerii handlowej, wsiąść w autobus, pociąg czy usiąść w kawiarni przy aromatycznej kawce i zacząć czytać. Raźniej będzie gdy do obchodów święta zaprosimy znajomych.