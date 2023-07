Tak się bawią dzieci na Sportowych półkoloniach MOSIR Camp w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął pierwszy z czterech turnusów półklonii ze sportowymi atrakcjami w roli głównej

Dzisiaj na pierwszym turnusie zjawiło się bardzo dużo dzieciaków(bo bardzo dużo wraca do nas co roku)

Pierwszy dzień i dużo aktywności na powietrzu oraz wyjście do kina - informują pracownicy zduńskowolskiego MOSiR