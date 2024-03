Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Zduńskiej Woli. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mają coraz mniej czasu na podjęcie decyzji o wyborze szkoły średniej. Mają im to ułatwić Dni Otwarte organizowane przez szkoły średnie. Jako pierwsze na takie wydarzenie zaprosiły II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego. W kolejnych szkołach Dni Otwarte będą w każdą kolejną sobotę aż do piątku, 12 kwietnia gdy cykl zakończą powiatowe targi edukacyjne.

To było wielkie pływackie święto i super zabawa dla dzieci: Pool party z olimpijczykami, na jakie zaprosił do kompleksu Zduńska Woda Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zajęcia i warsztaty pływackie dla dzieci poprowadzili dwaj znakomici polscy pływacy: Paweł Korzeniowski i Marcin Cieślak.

Przewietrzmy Zduńską Wolę. Z takim hasłem idzie do wyborów samorządowych Konfederacja. Dzisiaj, 15 marca komitet przedstawił kandydatów na prezydenta Zduńskiej Woli, do rad miasta i powiatu oraz do Sejmiku.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli jadą na praktyki do Grecji. To będzie już szósta grupa uczniów tej szkoły, która będzie mogła szkolić się za granicą dzięki programowi Erasmus+.

Kącik do wymiany książek, happeningi, monitor do malowania palcami, ścianka wspinaczkowa. To kilka z pomysłów zduńskowolan na to, jak zagospodarować kulturalnie przestrzeń dworca kolejowego w Zduńskiej Woli. Efekty spotkania w tej sprawie na dworcu podsumował Miejski Dom Kultury.

Rozdzwoniły się telefony zduńskowolskich seniorów. Dzwonili do nich oszuści, którzy postanowili, że tutaj będą szukać łatwowiernych ofiar. W 5 przypadkach, zduńskowolanie wykazali się rozsądkiem. Zorientowali się, że dzwonią oszuści i rozłączyli rozmowy. Niestety, jedna kobieta nie zachowała czujności, wyrzuciła przez okno reklamówkę z wszystkimi oszczędnościami. Policja apeluje - rozmawiajmy z naszymi rodzicami i dziadkami, przestrzegajmy przed oszustami.

Pół żartem, pół serio. Na koncert pod takim tytułem zaprosiła Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli. Sala widowiskowa Ratusza w Zduńskiej Woli rozbrzmiała w środę, 13 marca, ciekawymi interpretacjami znanych przebojów.