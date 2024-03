Młodzieżowa Droga Krzyżowa w Parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Młodzieżową Drogę Krzyżową przeżywano w parafii p.w św. Pawła Apostoła w piątek, 15 marca. Oprócz rozważań i pięknego śpiewu, każdej stacji towarzyszyła scenka rodzajowa wykonana przez dzieci i młodzież.

Młodzież odczytała rozważania o uczynkach miłosierdzia oraz zaniosła świece pod każdą stacje Drogi Krzyżowej w trakcie czytania rozważania, młodzież przedstawiała scenki związane z uczynkami miłosierdzia - relacjonuje parafia św. Pawła w Zduńskiej Woli.

Młodzieżową Drogę Krzyżową wierni przeżywali w miniony piątek, 8 marca, w parafii św. Maksymiliana TUTAJ RELACJA

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaprasza w przyszły piątek, 22 marca na Drogę Krzyżową ulicami miasta.

Droga Krzyżowa to w Kościołach katolickich nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, którego celem jest wzbudzenie żalu i współodczuwanie ostatnich i najboleśniejszych cierpień Jezusa Chrystusa oraz duchowe towarzyszenie mu w symbolicznym odtworzeniu drogi na śmierć i złożenia go do grobu. Znana jest również jako Droga Boleści (Via Crucis) ponieważ opisuje czternaście różnych momentów w dniu śmierci Jezusa.