Tak wyglądał kiedyś Park Miejski w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Historia Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli jest nierozerwalnie związana z browarem i jego właścicielem Zenonem Anstadtem. Wywodzący się z rodziny łódzkich przemysłowców został właścicielem browaru najprawdopodobniej w 1902 roku. W latach 1903-1904 Anstadt nabył dodatkowo fragmenty terenów przylegających do rzeki Pichny i stawów w obecnym parku miejskim, by mieć dostęp do wody, tak niezbędnej w procesach produkcyjnych.

Zenon Anstadt na tle swojego browaru i parku spacerowego. Początek XXw. arch. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola