Tak zmienia się Kępina w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Blisko 5 mln zł. Tyle do tej pory miasto Zduńska Wola wydało na inwestycje na terenie Kępiny. W tym roku planowane są kolejne zmiany.

Ścieżki rowerowa, altanki, ławeczki, miejsce na ognisko, toaleta, plac zabaw, parking, oświetlenie i monitoring – to już jest. A w krótce będzie także pomost z przystanią dla łódek. Kępina się zmienia, a samorząd inwestuje w miejsce do rekreacji dla zduńskowolan już od 2018 roku.