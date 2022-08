Zaginiony Wiktor Szczepaniak ze Zduńskiej Woli AKTUALIZACJA

Policjanci w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania 81-letniego Wiktora Szczepaniaka, który w środę, 10 sierpnia, około godziny 14:30, wyjechał z domu rowerem typu damka koloru czarnego. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z najbliższymi.

Drugą dobę trwają poszukiwania Wiktora Szczepaniaka, który 10 sierpnia wyjechał z domu rowerem. Około godziny 16:30, był widziany w miejscowości Pratków, gdzie odwiedził daleką rodzinę. Miał wrócić do Zduńskiej Woli jadąc przez miejscowości Zamłynie i Annopole. Jednak do domu nie dotarł i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Jest osobą z zanikami pamięci, niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Dzięki reakcji mieszkańców okolicznych miejscowości ustalono, że Wiktor Szczepaniak, w środę, 10 sierpnia, wyjechał z Pratkowa i udał się w okolice miejscowości Czartki w powiecie sieradzkim.