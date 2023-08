Zmiana z 500 plus na 800 plus. Świadczenie ma być wypłacane od przyszłego roku. Konferencja w Zduńskiej Woli VIDEO

Paweł Rychlik, poseł Prawa i Sprawiedliwości wątpliwości nie ma, 500 plus w znacznym stopniu wyeliminowało biedę oraz napędziło polską gospodarkę.

-Program 800 plus jest kontynuacją programu 500 plus, który sprawdził się doskonale. To był swoisty przewrót w życiu społecznym. On zlikwidował biedę polskich rodzin. Zlikwidował zeszyty w sklepach spożywczych, w których były brane produkty na tzw. kreskę, bo rodziny nie były w stanie zapewnić podstawowych warunków. Ten program zlikwidował ten problem - mówi poseł Paweł Rychlik.

Polityk wskazuje, że oprócz wyeliminowaniu biedy, program 500 plus miał również zbawienny wpływ na polską gospodarkę. Większy konsumpcjonizm ją napędził, a dzięki temu Polacy mają pracę.

300 zł więcej

Zatrzymanie inflacji spowodowało, że rząd podjął decyzję o waloryzacji świadczenia z 500 do 800 zł. Z tego rozwiązania cieszą się szczególnie biedniejsze rodziny, które muszą liczyć każdy grosz.

- Przydadzą się, oczywiście, że się przydadzą. Wszystko teraz tyle kosztuje - powiedziała nam zduńskowolanka, która wybrała się z wnuczkiem na spacer.

O tym, że te pieniądze są niezwykle potrzebne przekonywali także radni miejscy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

- Też jestem beneficjentem tego programu. To fundamentalne wsparcie dla polskich rodzin. Ja te pieniądze przeznaczam na realizację pasji moich dzieci - mówi radny Łukasz Goldman.,

Według radnej Mileny Dudkiewicz programy oferowane przez rząd przyczyniły się do poprawy sytuacji materialnej zarówno starszych jak i młodszych mieszkańców Zduńskiej Woli.

Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży

Oprócz 800 plus, rząd planuje wprowadzić również darmowe leki dla dzieci i młodzieży.

- Rodziny bardzo dużo pieniędzy wydają na realizację recept, szczególnie antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, inhalacji wziewnych. One były tylko częściowo refundowane. Znajdą się one jednak na liście stuprocentowej refundacji - dodał poseł Paweł Rychlik.

Zmiany mają wejść w życie od nowego roku