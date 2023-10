Będzie dzień otwarty dla przyszłych najemców nowego w bloku przy ul. Juliusza ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

W nowym bloku przy Juliusza w Zduńskiej Woli jest jeszcze kilkanaście wolnych mieszkań, na wynajęcie czekają lokale użytkowe. Będzie można je obejrzeć podczas dnia otwartego, na jaki w czwartek, 19 października zaprasza Towarzystwo Budownictwa Społecznego Złotnicki .

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” w Zduńskiej Woli organizuje Dzień Otwarty w bloku przy ul. Juliusza 5-9 w najbliższy czwartek, 19 października w godzinach 9 – 11 oraz 14 – 16.

Do zajęcia zostało jeszcze 16 różnorodnych mieszkań o powierzchni od 30 do 90 mkw. na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Dla kogo mieszkania w nowym bloku?

O najem mieszkania mogą mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy nie są właścicielami lub współwłaścicielami innej nieruchomości, nie mają także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dotyczy to także współmałżonka. Przyszli najemcy nie mogą także być zadłużeni w TBS i mieć zobowiązań wobec samorządu. By ubiegać się o najem mieszkania trzeba wnieść wkład własny, w wysokości co najmniej 5 proc. kosztów budowy mieszkania. Maksymalnie może to być 30 proc.

Jak podaje TBS, koszt budowy jednego metra kwadratowego mieszkania wynosi 6.590 zł. To oznacza, że dla najmniejszych lokali ich wartość to około 200 tys. zł, a minimalna partycypacja to kilkanaście tysięcy złotych. Osobom, które zdecydują się na najem będzie przysługiwało prawo wykupu lokalu mieszkalnego po spłacie kredytu przez TBS zaciągniętego na realizację inwestycji.

Przy decyzji o wynajmie mieszkań będzie także brane pod uwagę kryterium dochodowe. Trzeba będzie wykazać się wymaganym minimalnym miesięcznym dochodem za pełny rok kalendarzowy poprzedzający rok składania wniosku w przeliczeniu na 1 osobę. Dochód ten wyliczany jest w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto (przed opodatkowaniem) w gospodarce narodowej w województwie łódzkim. Na koniec sierpnia wynosiło 6.847,36 zł. Dla gospodarstwa jednoosobowego dochód ten musi wynieść co najmniej 60 proc. przeciętnej pensji, czyli 4.108,41 zł, a dla dwuosobowego 50 proc., co daje 3.423,68 zł. Na trzy osoby w rodzinie dochód musi przekroczyć 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia – obecnie 2.738,94 zł. Dla rodziny czteroosobowej i większej co najmniej 30 proc., czyli 2.054,20 zł.

Wnioski o najem mieszkań są przyjmowane w siedzibie TBS „Złotnicki” przy ulicy Kościelnej 8 w budynku D i E. Pracownicy będą przyjmować wnioski od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15.

Lokale użytkowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Złotnicki ogłosił przetarg na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Juliusza 5-9 z możliwością wykupu

Do wynajęcia jest 5 lokali w stanie deweloperskim. Ich plany są w galerii zdjęć. mat. TBS Złotnicki Ogłoszenie ze wszystkimi szczegółami jest na stronie internetowej TBS. LINK TUTAJ

Blok przy ul .Juliusza w Zduńskiej Woli

Blok przy Juliusza 5-9 mieści się w trzykondygnacyjnym budynku w kształcie zbliżonym do litery U. Mieści 38 mieszkań od jednopokojowych do czteropokojowych o powierzchni od 33 do 90 mkw oraz 5 lokali usługowych.

Dwa mieszkania są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Większość ma balkony, a te usytuowane najwyżej są dwupoziomowe z antresolą doświetlaną oknami dachowymi. Do mieszkań prowadzą trzy niezależne klatki schodowe, każda wyposażona w windę. Od strony dziedzińca zaprojektowano zieleń, 14 miejsc parkingowych i 4 garaże.

Blok przy ul. Juliusza to inwestycja miejskiej spółki TBS Złotnicki. Sfinansowany został z miejskich pieniędzy i kredytu inwestycyjnego. Budowa tego najnowocześniejszego budynku w mieście trwała od lutego 2021 r. i kosztowała ponad 14 mln zł.

