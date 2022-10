Budżet Obywatelski 2023 Zduńskiej Woli. Te wnioski wygrały WYNIKI Włodzimierz Rychliński

Znamy wygrane wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2023 Zduńskiej Woli. To już 9. edycja tego przedsięwzięcia. Tym razem do realizacji zakwalifikowane zostały 4 złożone przez mieszkańców propozycje. Pełne wyniki znajdują na grafikach w galerii.