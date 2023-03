Dworzec PKP w Zduńskiej Woli. Trwa gruntowna przebudowa zabytkowego obiektu i jego otoczenia ZDJĘCIA

Dworzec PKP w Zduńskiej Woli przechodzi gruntowną przebudowę. - Spod błękitnego tynku wykonawca wyodrębnił starą, piękna cegłę. Wymieniony został już stary dach. O ciepło pasażerów zadbają Miejskie Sieci Cieplne. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wylicza Urząd Miasta Zduńska Wola zaznaczając, że na przyległym Placu Żelaznym trwają prace drogowe. - Wymieniana jest nawierzchnia drogi, budowane są nowe miejsca postojowe oraz chodniki. Elektrycy zainstalują także nowe energooszczędne oświetlenie. Prace na dworcu i wokół niego potrwają do końca roku.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszych łamach, remont dworca PKP w Zduńskiej Woli ma pochłonąć ponad 4,3 miliona złotych. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach. A dzięki inwestycji w Zduńskiej Woli odtworzony zostanie wygląd obiektu sprzed 120 lat. Wokół stacji powstaną również nowe jezdnie i chodniki. Ponadto zbudowane zostanie zadaszenie peronu pierwszego oraz zadaszenie dojścia, które prowadzi na peron. Kolejne działania, które zostaną przeprowadzone w ramach renowacji zduńskowolskiego dworca, to utworzenie frontowego wejścia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także pięciu miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe zastąpią starą bagażownię. Duże zmiany czekają również wnętrza budynku dworca. Znajdą się w nich punkty obsługi podróżnych, toalety, a także automaty biletowe i punkt informacji turystycznej.

Prace są realizowane w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” o wartości ok. 50 mln zł netto. Wartość przebudowy dworca i sąsiadującego terenu w Zduńskiej Woli wynosi ok. 4,3 mln zł. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.