Kamil Ruszkowski ze Zduńskiej Woli wywalczył tytuł mistrza w teleturnieju "Va banque" w TVP 2

„Va banque” to program, w którym uczestnicy muszą popisać się wiedzą i refleksem. Troje zawodników w każdym odcinku odpowiada na pytania, wybierając je z 6 kategorii tematycznych i kwotowych. Charakterystycznym elementem programu jest to, że „pytania” zapisane są na tablicy w formie zdań twierdzących, a zadaniem uczestnika jest podanie odpowiedzi w formie pytania. W finale wszyscy uczestnicy dostają to samo pytanie, ale wcześniej muszą obstawić stawkę z kwoty, którą zgromadzili w dwóch rundach.

Kamil Ruszkowski, który w poniedziałek zagrał po raz piąty, łącznie wygrał 44300 tys. zł.