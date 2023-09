Nowe Miasto po konsultacjach w sprawie przebudowy ulic

Konsultacje, jakie przeprowadzono 13 września, dotyczyły następujących ulic na osiedlu Nowe Miasto:

Ul. Liściasta – dł. ok. 194 m

Ul. Głogowa – dł. ok. 187 m

Ul. Orzechowa – dł. ok. 495 m

Ul. Kalinowa – dł. ok. 570 m

Ul. Piniowa – dł. ok. 160 m

Ul. Platanowa– dł. ok. 458 m

Ul. Leśna – dł. ok. 820 m

Ul. Kosodrzewiny – dł. ok. 657 m

Ul. Magnoliowa – dł. ok. 250 m

Ul. Cedrowa – dł. ok. 545 m

Ul. Cyprysowa – dł. ok. 788 m

Ul. Czeremchy – dł. ok. 893 m

Razem ok. 6.017 m.