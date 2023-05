Prasówka 28.05.2023 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Prasówka 28.05 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zduńskowolscy policjanci ustalili sprawcę kradzieży samochodu marki Mitsubishi. Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych w Zduńskiej Woli. Zatrzymany to 57-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Mężczyzna wykorzystał sytuację, że auto było otwarte, a w środku znajdowały się kluczyki. Wsiadł do samochodu i odjechał nim jak swoim. Grozi mu teraz ponad 7 lat więzienia.