Prasówka 29.03.2024 Zduńska Wola. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Zduńskiej Woli

Zduńską Wolę odwiedził Noburo Hagiwara, dyrektor japońskiej szkoły Senri International School of Kwansei Gakuin. Placówka położona jest w Osace, trzecim co do wielkości mieście w Japonii.

Serce ponad stu egzotycznym zwierzakom, które ucierpiały wskutek nielegalnego transportu bądź zostały pozbawione właściwej opieki, okazało Zoo Borysew. W jednej z największych atrakcji Łódzkiego znajdującej się koło Poddębic znalazły nowy dom i zostały otoczone troską. Poszkodowane papugi czy małpki dostały dzięki temu szansę nie tylko na odzyskanie zdrowia, ale i odbudowę zaufania do człowieka.