Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Kajaki, motocykle, quady, biegi, znakowanie rowerów, plac zabaw, stoiska gastronomiczne. To kilka z atrakcji, jakie czekały na pikniku Sportowa Kępina, na jaki z okazji swojego 50-lecia zaprosił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Święto Kwiatów w Karsznicach rozpoczęło się koncertowo. Trzydniową imprezę zainaugurowało w piątek 28 lipca alternatywne granie w sali widowiskowej filii Miejskiego Domu Kultury. Święto Kwiatów potrwa do niedzieli, 30 lipca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od poniedziałku, 31 lipca, zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Złotej, Prostej i Szymanowskiego w Zduńskiej Woli. Rozpoczyna się tam budowa ronda. Przebudowa skrzyżowania Prostej, Złotej i Szymanowskiego to część dużego projektu za 15 mln zł , na jaki miasto dostało 12 mln zł z Polskiego Ładu. Będą wyznaczone objazdy.

Jest już mniej niż 40 tysięcy zduńskowolan. Liczba mieszkańców maleje, bo rodzi się coraz mniej dzieci. Tak przynajmniej wynika z danych, jakie podaje Urząd Miasta Zduńska Wola. Zduńska Wola włączyła się tym samym do ogólnopolskiego niżu demograficznego.

To już ósma edycja Festivalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego, jaki odbywać się będzie w weekend w Kudowie Zdroju. Festiwal polsko - czeski, jaki wymyślił pochodzący ze Zduńskiej Woli aktor, jest wydarzeniem łączącym kulturę polską i czeską, czyli bliskich sobie, sąsiadujących narodów.

Nowa ulica powstaje w Zduńskiej Woli. Ta nowa arteria od ul. Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej pozwoli otworzyć nowe tereny dla rozwoju miasta. Ma być gotowa do końca roku.

Tragedia we wsi Wrząca w gminie Błaszki. Zawalił się strop budynku inwentarskiego przygniatając około 150 świń. Strażakom udało się uratować 11 zwierząt.

Na ciekawą jednodniową wyprawę zaprosiło chętnych Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola. Zwiedzili m.in. muzeum motoryzacji, skansen i ruiny pałacu arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Tańsze bilety do muzeum, na baseny, do kina, niższe rachunki w pizzerii, za zakupy w niektórych sklepach czy za Internet. To tylko kilka z benefitów, jakie oferuje Miejska Karta Rodziny w Zduńskiej Woli.