Przebudowa obwodnicy, czyli drogi wojewódzkiej 482 w Zduńskiej Woli trwa ZDJĘCIA

Modernizacja zduńskowolskiej obwodnicy, czyli przebudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę nieco spowolniły prze grudniowe i styczniowe opady śniegu. Jednak prace nadal prowadzone są na dwóch odcinkach: po lewej stronie Łódzkiej od skrzyżowania ul. Juliusza, Łódzkiej i Szadkowskiej do skrzyżowania Łódzkiej i Getta Żydowskiego oraz po prawej stronie Łódzkiej na odcinku od Getta Żydowskiego do ul. Mostowej.

Na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania Łódzkiej z Getta Żydowskiego niemal gotowa jest prawa część jezdni. Można ponadto przejść nowym chodnikiem.