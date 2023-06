Przebudowa obwodnicy w Zduńskiej Woli ruszy w lipcu. Jaka będzie organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej? ZDJĘCIA

Przebudowa zduńskowolskiej obwodnicy, czyli rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę (etap I) rozpocznie się 10 lipca. Od tego dnia, jak informuje wykonawca inwestycji, firma Strabag, można spodziewać się utrudnień w ruchu na odcinku od ronda Solidarności do ronda Polskiej Macierzy Szkolnej, czyli od skrzyżowania ul. Juliusza, Łódzkiej i Szadkowskiej do skrzyżowania Łódzkiej, Mostowej i Sieradzkiej. Te ronda mają być całkowicie przejezdne.

Ruchu wahadłowego na ul. Łódzkiej należy spodziewać się co najmniej do końca tego roku.

Przebudowa obwodnicy w Zduńskiej Woli

Przypomnijmy. O remont obwodnicy mieszkańcy monitowali od co najmniej 30 lat, jeszcze w czasach, gdy była to droga krajowa. Światełko w tunelu pojawiło się, kiedy wybudowana została ekspresowa S8, a obwodnica przeszła w zarząd województwa łódzkiego. Pierwsze konkrety padły w 2018r. Wówczas też rozpoczęły się przygotowania do inwestycji: zaprojektowano nowy wyglądu trasy, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. W 2021 r. była gotowa pełna dokumentacja. W tym roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Wygrała go firma Strabag z Pruszkowa.

10 lipca rozpocząć ma się pierwszy etap inwestycji: na kilometrowym odcinku od ronda Solidarności do ronda Polskiej Macierzy Szkolnej. Kiedy zrealizowany zostanie kolejny etap przebudowy drogi 482, czyli od wiaduktu karsznickiego do ronda Solidarności na tę chwilę nie wiadomo.