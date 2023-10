Remont zduńskowolskiej obwodnicy posuwa się do przodu ZDJĘCIA

Utrudnienia w ruchu

Na tym odcinku Łódzkiej, czyli od ronda Solidarności do skrzyżowania Łódzkiej z Getta Żydowskiego oraz od Getta Żydowskiego do Ronda Polskiej Macierzy Szkolnej wprowadzony jest ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Przejezdne są rondo Solidarności i skrzyżowanie Łódzkiej z Getta Żydowskiego. Prace prowadzone są obecnie po prawej stronie ulicy Łódzkiej.

Ruchu wahadłowego na ul. Łódzkiej należy spodziewać się co najmniej do końca tego roku.

Nie wyznaczono objazdów na czas przebudowy. Przedstawiciele wykonawcy, czyli firmy Strabag sugeruje jednak kierowcom omijanie drogi nr 482.