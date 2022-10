Takie są ceny wiązanek, stroików na groby w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Takie są ceny wiązanek, stroików na groby w Zduńskiej Woli

O tym, ile zapłacimy za stroki decyduje szereg czynników. Zależy to przede wszystkim od wielkości. Wpływ na to ma też liczba elementów wykorzystanych przy produkcji. Niewielkie doniczki ze sztucznymi różami kosztują od 50 zł. Im bogatsza dekoracja, tym wyższa cena. Za komplety składające się z wielu elementów trzeba zapłacić co najmniej 100 zł. W tej cenie otrzymamy niezbyt dużą kompozycję. Są jednak i takie, gdzie trzeba będzie sięgnąć głębiej do portfela i wyciągnąć nawet 350 zł.