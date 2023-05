Trwa przebudowa dworca kolejowego w Zduńskiej Woli. Co już wykonano? ZDJĘCIA

- Oryginalna czerwona cegła zdobi już budynek. Wymienione zostały także okna, drzwi oraz pokrycie dachu. Zmienia się także otoczenie wokół dworca. Wykonawca wymienia nawierzchnie drogi, buduje kilka nowych miejsc postojowych oraz układa chodnik – z satysfakcją wylicza postępy w budowie Urząd Miasta Zduńska Wola.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszych łamach, remont dworca PKP w Zduńskiej Woli ma pochłonąć ponad 4,3 miliona złotych. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach. A dzięki inwestycji w Zduńskiej Woli odtworzony zostanie wygląd obiektu sprzed 120 lat. Wokół stacji powstaną również nowe jezdnie i chodniki. Ponadto zbudowane zostanie zadaszenie peronu pierwszego oraz zadaszenie dojścia, które prowadzi na peron. Kolejne działania, które zostaną przeprowadzone w ramach renowacji zduńskowolskiego dworca, to utworzenie frontowego wejścia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także pięciu miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe zastąpią starą bagażownię. Duże zmiany czekają również wnętrza budynku dworca. Znajdą się w nich punkty obsługi podróżnych, toalety, a także automaty biletowe i punkt informacji turystycznej.

Prace są realizowane w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” o wartości ok. 50 mln zł netto. Wartość przebudowy dworca i sąsiadującego terenu w Zduńskiej Woli wynosi ok. 4,3 mln zł. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.