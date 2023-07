Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Zduńska Wola, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mini maraton wieczornych koncertów podsumowujących drugi dzień Open Hair Festival rozpoczął zduńskowolsko-sieradzki duet. Na scenie przed magistratem zaprezentowali się Justyna Majkowska i Piotra Cajdler.

Mimo, że to zbiornik retencyjny to zduńskowolanie uczyli się tu pływać. Niektórzy w tym miejscu rozpoczynali swoją przygodę z wędkowaniem. Inni umawiali się na randki. Niezaprzeczalnie Kępina to miejsce kultowe.

Trzydniowa impreza dla miłośników motocykli rozpoczęła się w piątek w Konopnicy. Na Ogólnopolski Zlot Motocyklowy przyjechali motocykliści z całej Polski, a także z zagranicy.