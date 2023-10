Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Zduńska Wola, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wielkimi krokami zbliża się Wszystkich Świętych, czyli czas zaduszny, gdy w specjalny sposób upamiętniamy zmarłych na cmentarzach. To już za tydzień. Na tzw. starym cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli nawet kapryśna październikowa aura nie przeszkadza mieszkańcom w dbaniu o groby i przygotowywaniu ich do 1 listopada.

Łódzkie okrojone o pojedyncze powiaty? Albo o prawie połowę obecnego terytorium z Piotrkowem Trybunalskim na czele? A może powinno znaleźć się w roli metropolii w jednej wielkiej strukturze wraz z… Kaliszem? Takie warianty, w tym prawdziwie rewolucyjne pojawiły się w raporcie poświęconym korekcie układu województw. Jakie szczegóły proponowanych zmian?

Zduńska Wola obchodzi dzisiaj, 25 października 198. rocznicę nadania praw miejskich. Świętowanie z tej okazji rozpoczęło się uroczystością na starym cmentarzu przy ulicy Łaskiej.

Trwa tegoroczna edycja konkursu piękności Angel of Poland. Zgrupowanie uczestniczek, które starają się o przepustkę do świata mediów i modelingu, zawitają niebawem do Uniejowa. Tu na zgrupowaniu będą przygotowywać się do finałowej gali.