Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Zduńska Wola, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Noc Muzeów to impreza, która wpisała się już w kalendarz zduńskowolskich wydarzeń. Zawsze jest ciekawie. Nie inaczej ma być w tym roku. Wśród atrakcji, jakie zaplanowało na 13 maja Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, są m.in. oryginalna wystawa w zduńskowolskim muzeum oraz darmowe zwiedzanie Skansenu Lokomotyw, który jest filią MHMZW.

Matury 2023 trwają w najlepsze. Choć drugi dzień zmagań maturzystów już za nami, to jednak stres wciąż daje się we znaki. A przecież nie ma nic bardziej odstresowującego niż śmieszne obrazki. Zobaczcie koniecznie, jak Internet śmieje się z egzaminu dojrzałości. Wy też dajcie sobie chwilę wytchnienia i uśmiechnijcie się!

Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe postacie wyglądałyby jednak świetnie w rzeczywistości, a wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

To już drugi dzień matury 2023. Uczniowie przystąpili do egzaminu języka angielskiego. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli do matury przystąpiło 67 uczniów.

Trwają matury. Do kolejnego z serii egzaminów przystąpili dzisiaj także tegoroczni absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli.