Ulica Opiesińska w Zduńskiej Woli jest już w całości wyremontowana ZDJĘCIA

Niedługi, niespełna półkilometrowy odcinek uzbrojony w sieć energetyczną deszczową, odwodnienie, zjazdy, miejsca postojowe był potrzebny nie tylko dla usprawnienia układu komunikacyjnego, ale przede wszystkim dla właściwego funkcjonowania firm działających w tym rejonie – informuje wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk.

Miasto wyremontowało blisko pół kilometrowy odcinek ul. Opiesińskiej. Za blisko 340 tys. zł m.in. wymieniona została szutrowa nawierzchnia na asfaltową i zbudowano kanalizację deszczową. Tym samym zakończyła się modernizacja całej ul. Opiesińskiej, która ciągnie się od ronda Solidarności do granicy z gminą Zduńska Wola. Przypomnijmy, że w 2020 roku powiat zduńskowolski skończył przebudowę należącego do powiatu blisko kilometra tej ulicy za prawie 1,8 mln zł, z czego 75 proc. stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a miasto dołożyło do inwestycji 225 tys. zł.