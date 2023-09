Ukrył narkotyki w drewnianej komórce w Zduńskiej Woli

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zduńskowolskiej komendy nie ustają w staraniach, by ukrócić proceder handlu narkotykami. Funkcjonariusze podczas prowadzonych działań na podstawie zebranych materiałów, 13 wrześnie 2023 roku na terenie działki rekreacyjnej przeszukali drewnianą komórkę, należącą do mężczyzny, gdzie ujawnili prawie 35 gramów metamfetaminy oraz wagę elektroniczną. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-letniemu zduńskowolaninowi zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Mężczyzna wchodził już wcześniej w konflikt z prawem. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.