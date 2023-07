Zduńskowolanie stracili oszczędności życia bo uwierzyli fałszywej wnuczce. Policja ostrzega i apeluje o czujność ZDJĘCIA

Do 87-letniej zduńskowolanki zadzwoniła w poniedziałek 10 lipca, o godzinie 17 kobieta, podająca się za wnuczkę. Spytała się seniorki jak się czuje i jak czuje się dziadek. Po krótkiej rozmowie powiedziała, że potraciła osobę, która może umrzeć i że czeka ją 8 lat więzienia. Spytała się "babci" czy ma 140 tysięcy złotych. Nie kazała seniorce odkładać telefonu. Seniorka po rozmowie z mężem, który był obecny w domu zobowiązała się przekazać tyle pieniędzy ile mieli zaoszczędzone. Fałszywa wnuczka powiedziała, że do seniorki przyjedzie adwokat odebrać pieniądze. Zduńskowolanka zgodnie z poleceniem, podała swój adres i napisała oświadczenie, ile pieniędzy i w jakich banknotach przekazuje. Oświadczenie i pieniądze dała mężczyźnie, który przyszedł pod wskazany adres. W międzyczasie, fałszywa wnuczka poprosiła seniorkę o jej numer komórkowy i podczas trwającej rozmowy przez telefon stacjonarny, wykonywała do seniorki również połączenia na komórkę. Po odebraniu przez „ adwokata” pieniędzy, połączenie zostało zakończone. Po całej sytuacji, zduńskowolanka poszła do sąsiadki. Powiedziała co się stało. Zadzwoniła do męża swojej wnuczki i wtedy okazało się, że doszło do oszustwa.